В России растет число детей с аутизмом

В 2018 году в РФ было 31 685 детей с диагностированным аутизмом. По данным Росстата, в 2024 году их стало 76 096. При этом в фондах помощи детям с инвалидностью считают, что детей с аутизмом может быть еще больше — это зависит от выбора методики подсчета.

Скачок заболеваемости был в период с 2022 по 2024 год. За эти годы количество детей с аутизмом выросло с 44 до 76 тысяч. Эксперты предполагают, что это может быть связано с поздним возрастом отцов и рожениц, а также перинатальными факторами: низкой массы тела при рождении, недоношенности и осложнениями во время беременности.

Руководитель отделения детской психиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева Минздрава Игорь Макаров считает, что причина роста числа детей с аутизмом кроется в расхождении в терминологии и старой статистической форме. Он отметил, что в России используют классификацию МКБ-10, где нет диагноза РАС, а есть группа F84 (общее расстройство психологического развития).

Также специалист уверен, что к увеличению числа диагностик привел медийный интерес.

