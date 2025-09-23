В России рак начнут лечить отечественной вакциной уже через 1-1,5 месяца

В России в скором времени, предположительно через месяц-полтора, начнется лечение онкологических больных с использованием российской мРНК-вакцины, сообщает «Царьград» .

Россия готовится к старту терапии рака с помощью уникальной вакцины, являющейся первой и единственной в мире. Эта инновационная разработка является результатом труда отечественных ученых.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о передаче всего пакета документов, требуемых для одобрения производства персонализированных вакцин для лечения, в министерство здравоохранения России. Уже набраны группы добровольцев для прохождения терапии.

«Надеемся, в ближайшее время институт Герцена, институт Блохина и наш институт получат разрешение на производство первых видов вакцин, персонализированных, против меланомы. И, соответственно, больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены, и мы готовы буквально в течение месяца-полутора совместными усилиями перейти к их лечению», — отметил он.

