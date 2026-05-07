В России ежегодно выявляют до 7 тыс случаев хантавируса

В России ежегодно регистрируют около семи тысяч случаев хантавирусной инфекции. Основной метод лечения — симптоматическая терапия, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, хантавирус распространен в регионах, где круглый год обитают мыши и крысы, в частности в Поволжье. Диагностика инфекции доступна, однако лечение остается симптоматическим.

«Чаще всего (ред. — заражаются хантавирусом) более южные районы, где мышки и крысы круглый год, — это Поволжье. Понятно, что диагностика есть для определения вируса. В основном лечение симптоматическое, то есть, если развивается почечная недостаточность, то гемодиализ», — пояснил Владимир Болибок в эфире радио Sputnik.

Иммунолог отметил, что существует около 50 видов хантавируса. В России он вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. В странах южного полушария чаще встречается форма, провоцирующая хантавирусный легочный синдром, который протекает тяжелее.

«Хантавирус есть в том числе и в Российской Федерации, вызывает достаточно распространенное у нас заболевание — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Если мы говорим про южное полушарие, у них распространен хантавирус, который вызывает хантавирусный легочный синдром. Он протекает несколько сильнее, тяжелее, чем геморрагическая лихорадка с почечным синдромом», — добавил Владимир Болибок.

Вирус циркулирует среди грызунов. Люди заражаются через их фекалии, мочу и слюну.

«От человека к человеку данный вирус, как правило, не передается, или это должен быть очень тесный контакт», — заключил иммунолог.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о гибели трех человек от хантавируса на лайнере MV Hondius в Атлантике.

