В Реутовской больнице Подмосковья начал работу новый компьютерный томограф

В Реутовской больнице Московской области ввели в эксплуатацию новый компьютерный томограф, который установлен в приемном отделении и будет работать круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В приемном отделении Реутовской больницы начал работу новый компьютерный томограф. Оборудование будет функционировать в круглосуточном режиме и позволит проводить качественную диагностику внутренних органов, выявлять патологические изменения на ранних стадиях.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, это второй аппарат, запущенный в Подмосковье с начала года. Ранее аналогичное оборудование установили в Дубненской больнице. Всего за три года в Московской области ввели в эксплуатацию 18 аппаратов КТ на сумму более 1 млрд рублей.

Новый томограф в Реутове предназначен для диагностики заболеваний внутренних органов, головного мозга, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Также возможно проведение исследований с контрастным веществом. Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний, для планового обследования требуется направление от лечащего врача. Оборудование закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.