В Реутове в выходные пройдут единые дни диспансеризации

Министерство здравоохранения Московской области информирует реутовчан о продолжении проведения единых дней диспансеризации — важной инициативы, направленной на профилактику заболеваний и укрепление общественного здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ноябре всех желающих приглашают пройти комплексное медицинское обследование 22 и 29 числа. В эти дни прием будет организован с 09:00 до 14:00 в двух медицинских учреждениях города: в городской поликлинике № 1 по адресу: улица Гагарина, дом 4, и в городской поликлинике № 2, расположенной на Юбилейном проспекте, дом 80. Заведующий городской поликлиникой № 2 Александр Пахомов подчеркнул исключительную важность регулярных осмотров.

По его словам, диспансеризация позволяет выявлять заболевания на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно, а сама болезнь может протекать бессимптомно. Это не формальная процедура, а важнейший шаг к сохранению собственного здоровья и благополучия. Врач особо отметил, что пристальное внимание к состоянию организма необходимо уделять пожилым людям, поскольку ранняя диагностика способна значительно продлить их активную жизнь и предотвратить тяжелые последствия недугов.

Прохождение диспансеризации доступно для жителей Реутова не только в специально выделенные дни. Для максимального удобства граждан единый день диспансеризации проводится в поликлиниках города каждую субботу. Кроме того, пройти полное обследование можно и в любой будний день в часы работы поликлиник — с 08:00 до 20:00. Руководство медицинских учреждений призывает жителей воспользоваться этой возможностью и ответственно отнестись к своему здоровью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.