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сегодня в 15:42

В Реутове можно пройти биорезонансную терапию

Новый вид физиотерапии (биорезонансная терапия) стал доступен для женщин городского округа Реутов. Жительниц наукограда пригласили пройти обследование на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Принять участие в исследовании данного метода могут все желающие. Рекомендована терапия для женщин, страдающих бесплодием, неудачными попытками ЭКО, хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза, хроническим эндометритом.

Для получения направления на исследование необходимо обратиться в женскую консультацию городского округа (без записи на прием). Администратор клиники направит пациента к врачу.

Метод биорезонансной терапии (БРТ) основан на воздействии слабых электромагнитных колебаний различных частот на электромагнитное поле организма человека. С помощью БРТ можно устранить патологический процесс и активировать восстановительные процессы в жизненно важных органах и системах.

Биорезонансная терапия одобрена официальной медициной и разрешена к применению Методическими рекомендациями Минздрава России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.