В Реутове 23 августа проведут День онкоскрининга для всех желающих

В Реутове 23 августа пройдет День онкоскрининга — мероприятие, направленное на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) приглашает жителей округа пройти бесплатное обследование в рамках Дня открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Диагностика на ранней стадии остается одним из ключевых направлений в борьбе с онкологией. Регулярная диспансеризация и профилактические осмотры позволяют обнаружить возможные проблемы со здоровьем вовремя и начать лечение без промедления. Именно ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на успешное выздоровление и снижает риск развития тяжелых осложнений.

Обследование полностью бесплатное для жителей и проводится за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Пациентам необходимо предоставить только паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Участие в Дне онкоскрининга особенно рекомендовано тем, кто входит в группу риска, имеет хронические заболевания или просто заботится о своем здоровье.

Акция состоится 23 августа с 9:00 до 14:00 по адресу: городской округ Реутов, Юбилейный проспект, дом 80.

Местный Центр амбулаторной онкологической помощи оснащён современным диагностическим оборудованием и высококвалифицированными специалистами. В рамках мероприятия можно будет получить консультации врачей, пройти базовые обследования, а также узнать больше о профилактике онкологических заболеваний.

Такие инициативы, как День онкоскрининга в Реутове, способствуют формированию культуры заботы о здоровье и повышению медицинской грамотности среди населения. Администрация города и медицинское сообщество призывают всех жителей воспользоваться возможностью бесплатно проверить свое здоровье и сделать важный шаг к долгой и качественной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.