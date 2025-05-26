В Раменском центре материнства и детства обсудили развитие гинекологической службы и планы по открытию Центра семейного репродуктивного здоровья в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча прошла в рамках проекта «Здравчас». Заместитель главы Раменского муниципального округа Елена Ивушкина посетила Центр материнства и детства, где и обсудили важные вопросы развития гинекологической службы в округе.

Заведующий гинекологическим отделением центра Тимофей Марченко рассказал, что главврач больницы Сергей Маркитан несколько месяцев назад предложил провести сертификацию отделения. Елене Ивушкиной показали кабинеты приема пациентов и рассказали о методах оказания помощи.

Тимофей Марченко выступил с докладом об итогах работы гинекологического отделения за 2024 год и планах развития службы на 2025 год. Заведующая Раменской женской консультацией Наталья Леконцева сообщила о предстоящем открытии Центра семейного репродуктивного здоровья.

«В Центре семейного здоровья женщины смогут получать весь спектр необходимой медицинской помощи: диагностику, профилактику, лечение и сопровождение беременности. Прием будут вести акушеры-гинекологи, а также узкие специалисты — уролог, эндокринолог и дерматовенеролог. В кабинет репродуктивного здоровья могут обращаться семейные пары, здесь предусмотрено лечение проблем не только у женщин, но и у мужчин», — пояснила Наталья Леконцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.