В Раменском округе Подмосковья начали вакцинацию от клещевого энцефалита

Вакцинацию от клещевого энцефалита рекомендуют пройти жителям Раменского округа с началом сезона активности клещей. О порядке прививок и группах риска рассказал врач-эпидемиолог Раменской больницы Егор Кузьминов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступлением теплой погоды и таянием снега начинается период активности клещей. Для формирования полноценной защиты требуется несколько этапов вакцинации: первую дозу вводят сразу, вторую — через месяц, третью — через 12 месяцев после второй. В дальнейшем ревакцинацию проводят каждые три года.

Особенно прививка показана тем, кто часто бывает на природе и посещает лесные массивы. Эти жители находятся в группе повышенного риска заражения клещевым энцефалитом — вирусным заболеванием, которое передается через укусы инфицированных иксодовых клещей и может привести к тяжелым последствиям.

«Клещевой энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает преимущественно центральную нервную систему, включая головной и спинной мозг. Болезнь может привести к парезам, параличам и инвалидизации. Поэтому вакцинация является важной мерой профилактики. Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в любую поликлинику Раменской больницы. После осмотра терапевтом или педиатром пациенту выдадут направление на вакцинацию», — пояснил врач-эпидемиолог Раменской больницы Егор Кузьминов.

