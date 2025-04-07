В Раменской больнице приступил к работе новый врач-стоматолог

В Раменской больнице начала свою работу новый врач-стоматолог Мария Воробьева. В 2021 году она успешно окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, получив диплом с отличием по специальности «Стоматология». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Желание стать врачом у меня появилось после того, как я сама впервые попала в больницу и пролежала там месяц. Меня поразили доброта, забота и внимательное отношение врачей к пациентам, которые лежали в отделении. С тех пор у меня возникла цель — стать врачом и помогать людям. Лечить их не только лекарствами, но и хорошим отношением», — рассказала Воробьева.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 000 руб.;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 000 руб.;

выплату молодым специалистам — 15 000 руб.;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Все актуальные вакансии можно посмотреть на сайте Раменской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.