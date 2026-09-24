В Пушкинском округе гинеколог объяснила риск недержания после 40 лет

Врач-акушер-гинеколог Пушкинской больницы Елена Габасова объяснила, почему после 40 лет недержание мочи может усиливаться без лечения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Более трети россиян сознательно отказываются от медицинской помощи даже при травмах, острых состояниях или резком ухудшении самочувствия. Одна из причин — неловкость и боязнь осуждения. По словам врача-акушера-гинеколога Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Елены Габасовой, женщины нередко замалчивают проблему недержания мочи.

С недержанием можно столкнуться и в 30, и в 60 лет. После 40 лет могут появиться первые эпизоды, а в период менопаузы проблема способна существенно повлиять на качество жизни. Среди причин врач назвала изменение гормонального фона, ослабление мышц тазового дна и воспалительные процессы в органах малого таза. Сначала подтекание могут провоцировать кашель, смех или чихание. Без лечения оно может возникать при любом резком движении, а в наиболее тяжелых случаях — даже в покое.

«Не стоит полагаться на средства гигиены и списывать все на возрастные изменения, «неловкая» проблема может испортить как качество жизни, так и психическое состояние», — пояснила Елена Габасова.

Тактику лечения подбирают индивидуально. В одних случаях применяют консервативные методы. Если терапия не помогает, пациенткам могут установить сетчатый протез для поддержки органов малого таза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.