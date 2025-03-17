В поликлинике Люберец начал работать новый врач-педиатр

В детской поликлинике (ул. Летчика Ларюшина) городского округа Люберцы начал работу новый врач-педиатр Елизавета Саева. Об этом сообщили в администрации округа.

«Елизавета Саева, обучаясь в Ярославском медицинском университете, проходила практику в детской поликлинике № 1 Люберецкой областной больницы. После завершения обучения она решила остаться работать в Люберцах, а сейчас ведет прием в новом здании поликлиники на улице Летчика Ларюшина», — отмечается в сообщении.

Молодой специалист продолжает обучение в ординатуре и делает свои первые шаги в медицине как врач первичного звена.

«Я считаю, что это правильное решение. Нужно наработать опыт, встретиться с различными заболеваниями, научиться работать с пациентами. Такая практика, безусловно, очень поможет в будущем, какую бы узкую специальность вы ни выбрали», — отметила заведующая поликлиникой № 1 Наталья Балябина.

Она добавила, что комплектование штата новой детской поликлиники на улице Летчика Ларюшина продолжается. На следующей неделе в учреждении приступит к работе еще один педиатр — врач-ординатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.