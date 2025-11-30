В поликлиниках Подольска женщинам предлагают проверить репродуктивное здоровье

В Подольске проверить репродуктивное здоровье можно в любой поликлинике Подольской областной клинической больницы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также можно сразу пройти диспансеризацию и вакцинироваться против гриппа и пневмококковой инфекции.

«Диспансеризация репродуктивного здоровья проводится для раннего выявления заболеваний, влияющих на возможность зачатия, течение беременности и здоровье будущих детей, а также для предотвращения бесплодия и своевременного начала лечения», — сказала заведующая женской консультацией обособленного структурного подразделения № 5 Подольской областной клинической больницы Ирина Мосалова.

Комплексное обследование включает осмотр врачей-специалистов. При наличии показаний пациенту назначат специальные анализы для выявления скрытых инфекций и гормональных нарушений и УЗИ для оценки состояния репродуктивной системы. Этот профилактический осмотр доступен во всех поликлиниках округа для пациентов от 18 до 49 лет.

Женщины, прикрепленные к поликлинике ОСП № 1 на улице Кирова, 27, могут пройти репродуктивную диспансеризацию в любой женской консультации Подольской областной клинической больницы. Предварительная запись не требуется.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Все исследования рекомендуется проходить натощак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.