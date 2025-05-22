В Подольске после ремонта открылась стоматологическая поликлиника

В бывшей Подольской городской стоматологической поликлинике, которая теперь стала филиалом Домодедовской, привели в порядок 600 квадратных метров полезной площади. В здании на улице Красная, 5, сделали ремонт, установили новое диагностическое оборудование, заменили радиаторы на более продуктивные, модернизировали систему вентиляции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«После масштабного ремонта открыли обновленное стоматологическое отделение на улице Красной. Это учреждение многие десятилетия служит на благо подольчан, и я рад, что нам удалось вдохнуть в него новую жизнь. Особенно важно, что увеличили количество стоматологических установок — теперь их 15 вместо прежних 7. Это позволит оказывать качественную и доступную помощь еще большему числу пациентов, включая льготные категории граждан и участников спецоперации», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В специально оборудованном кабинете установили компьютерный томограф, на котором можно сделать ортопантомографию и визиографические исследования. Это серьезный шаг вперед в диагностике и лечении.

В ближайших планах — ремонт фасада здания. Власти округа собираются сделать так, чтобы его внешний облик соответствовал тем позитивным переменам, которые уже произошли внутри.

Теперь в поликлинике будет по-настоящему комфортно получать медицинскую помощь. Здание стало современным и готовым к новым вызовам. Это не только удобство для пациентов, но и новые возможности для профессиональной работы врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.