В подмосковном Одинцове открыли межрайонный эндокринологический центр

Межрайонный эндокринологический центр открылся на базе Одинцовской областной больницы в г. Одинцово. Он создан в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» и наблюдение пациентов в нем будет осуществляться по полису ОМС, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Пациенты будут проходить углубленное обследование не только у эндокринологов, но и у других профильных специалистов — офтальмологов и неврологов, а также в кабинете «диабетической стопы». Сейчас на учете в Одинцовской областной больнице стоит 17 тыс. больных сахарным диабетом.

«Сахарный диабет — очень коварное заболевание. Наличие в муниципалитете такого специализированного регионального центра является большим шагом в борьбе с диабетом и в предотвращении сопутствующих заболеваний: нефропатии, ретинопатии и нейропатии, — рассказал главный врач Одинцовской областной больницы, кандидат медицинских наук, уролог, онколог Андрей Фадеев.

Для профилактики осложнений сахарного диабета требуется регулярное, не реже раза в год, наблюдение у специалистов. Также важно профилактировать синдром «диабетической стопы», чтобы избежать такого грозного осложнения, как гангрена. Получить направление в этот центр пациент диспансерной группы может у своего лечащего врача.

Центр расположен по адресу: Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 7, корпус 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.