В Подмосковье завершились соревнования по армрестлингу среди медиков

15 марта в учебном центре профсоюзов Московской области прошли захватывающие соревнования по армрестлингу, в которых приняли участие областные профсоюзные организации и трудовые коллективы Подмосковья, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В этом году место проведения соревнований было изменено, и количество участников увеличилось почти в два раза, достигнув 80 человек. Впервые команда (МОЦОМД) Fortis Doctores была представлена не только мужчинами, но и женщинами, что вызвало восторг у организаторов. Благодаря тесному взаимодействию со Всероссийской федерацией армрестлинга, организация соревнований в этом году была на высоте: профессиональное судейство, соблюдение техники безопасности и отличная информационная поддержка.

«Борьба была честной и напряженной. Наши спортсмены отдали все силы, стремясь не подвести ни себя, ни команду. Мы подтвердили свой успех прошлого года, заняв 2-е место в командном зачете. Капитан и тренер команды Виктор Мерзликин уверенно завоевал 1-е место в своей весовой категории. Екатерина Мишура также стала победительницей среди женщин в своем весе. Владислав Настинов и Александра Тригубец стали бронзовыми призерами», — прокомментировала пресс-секретарь МОЦОМДа Ирина Урсул.

После завершения соревнований команда МОЦОМД приняла поздравления от коллег и организаторов. Все отметили сплоченность команды, высокий уровень подготовки и стремление к победе. Врачи делились впечатлениями и благодарили друг друга за поддержку. Организаторы отметили растущий интерес к армрестлингу в регионе и выразили надежду на дальнейшее развитие этого вида спорта. Они подчеркнули важность проведения таких соревнований для популяризации здорового образа жизни и укрепления корпоративного духа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.