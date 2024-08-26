В Подмосковье запустили кампанию по вакцинации от гриппа

В Московской области началась кампания по вакцинации взрослого и детского населения против гриппа. В поликлиники Подмосковья уже поставлена современная и безопасная отечественная вакцина, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В осенний период наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний, именно поэтому важно защитить себя и близких. Для того, чтобы иммунитет успел сформироваться, важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас. В этом году планируется привить порядка 4,5 млн жителей региона, в том числе 1 млн детей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.