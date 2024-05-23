В Подмосковье все желающие смогут проверить родинки 25 мая

В Московской области 25 мая в центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет день открытых дверей, посвященный Всемирному дню диагностики меланомы. Все желающие старше 18 лет смогут проверить родинки и другие новообразования, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Меланома — одна из самых агрессивных форм рака кожи. Поэтому важно регулярно обследовать родинки и другие новообразования на коже. В эту субботу день открытых дверей пройдет во всех 24 центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья. Можно будет пройти диагностику с помощью дерматоскопа, получить консультацию онколога», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

День открытых дверей пройдет с 08:00 до 14:00. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. При подозрении на онкологическое заболевание пациента направят на более углубленную диагностику.

Подробная информация об адресах центров амбулаторной онкопомощи размещена на онкопортале Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.