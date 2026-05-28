В Подмосковье волонтеры провели арт-терапию для детей в НИКИ детства

Благотворительный мастер-класс прошел в отделении ревматологии НИКИ детства в Подмосковье. Профессиональные художники провели для пациентов занятие по арт-терапии и предоставили все материалы бесплатно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В многопрофильном стационаре НИКИ детства больничные коридоры на время превратились в художественную мастерскую. Участниками занятия стали дети, проходящие лечение в отделении ревматологии, а наставниками — художники-волонтеры, студенты и преподаватели одного из ведущих творческих вузов страны.

Гости привезли профессиональные краски, кисти и палитры. Все материалы детям предоставили бесплатно. На два часа маленькие пациенты смогли отвлечься от процедур и капельниц и сосредоточиться на творчестве.

«Ревматические заболевания у детей часто сопровождаются „невидимой“ хронической болью, которая истощает нервную систему и вызывает чувство тревоги. Арт-терапия в данном случае дает ребенку возможность выразить свои чувства, которые сложно сказать словами, и снижает уровень психологического стресса», — пояснила врач-педиатр, ревматолог НИКИ детства Зухра Арслангираева.

Все созданные работы сохранят для финальной выставки ко Всемирному дню борьбы с артритом. В отделении отметили, что подобные встречи помогают детям эмоционально восстановиться и почувствовать поддержку.

