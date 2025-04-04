В Подмосковье спасли более 40 новорожденных с экстремально низкой массой тела

С начала года в Московской области врачи-неонатологи спасли более 40 детей, появившихся на свет раньше срока, в том числе с экстремально низкой массой тела, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В Московской области для оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным создана трехуровневая система родовспоможения- 7 учреждений третьего уровня: Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и 6 перинатальных центров.

«Неонатолог — первый врач в жизни каждого новорожденного. В Подмосковье каждые роды и новорожденного сопровождает такой специалист. Всего с начала года в регионе благодаря работе неонатологов, были спасены 85 детей с очень низкой массой тела — менее 1 500 г, а также 41 малыш с экстремально низкой массой тела — менее 1000 г», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.