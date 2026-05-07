В Подмосковье с начала года заготовили почти 30 тонн крови

Учреждения службы крови Московской области с начала года заготовили почти 30 тонн донорской крови и ее компонентов, что на 1,5 тонны больше, чем годом ранее. Регион полностью обеспечивает свою потребность в донорской крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Головным учреждением службы крови в регионе является Московский областной центр крови. Сдать кровь можно в его филиалах в Подольске, Воскресенске, Щелкове, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске, а также в отделениях переливания крови при медучреждениях. В Подмосковье также регулярно проходят выездные донорские акции.

«Благодаря активности и неравнодушию доноров, Московская область полностью закрывает свою потребность в донорской крови и компонентах. Переливание может потребоваться любому человеку, поскольку беда всегда приходит неожиданно. С начала года учреждения службы крови заготовили почти 30 тонн донорской крови и ее компонентов, это на 1,5 тонны больше, чем годом ранее», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Донорская кровь и ее компоненты используются для помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, пациентам с травмами и ожогами, онкобольным, недоношенным детям. Стать донором может любой житель старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Полный список учреждений службы крови Московской области размещен на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.