В Подмосковье родились 107 здоровых детей у матерей с ВИЧ

В Московской области с начала года 107 женщин с ВИЧ родили здоровых детей благодаря антиретровирусной терапии и наблюдению врачей. Пациенток сопровождают специалисты центра по профилактике и борьбе со СПИДом и акушерская служба региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Современная медицина позволяет свести к минимуму риск передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку. Благодаря совместной работе акушерской службы региона и врачей Центра СПИД беременные пациентки с ВИЧ обеспечиваются необходимой терапией и наблюдаются врачами на всех этапах беременности и после родов. С начала года в Подмосковье родилось 107 здоровых детей от матерей с ВИЧ», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ребенок после рождения находится под наблюдением врачей до полутора лет — до снятия диагноза. Если у новорожденного выявляют ВИЧ-инфекцию, диагноз устанавливают и лечение начинают в первые две недели жизни. Терапию проводят бесплатно.

Пройти обследование на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробная информация для беременных и молодых родителей размещена на официальном сайте центра https://hivmo.ru.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.