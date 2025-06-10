В Подмосковье рассказали, кому нужен паллиативный статус

Пациенты Подмосковья с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, которые имеют полис ОМС Московской области, могут обратиться в координационный центр паллиативной медицинской помощи для получения паллиативного статуса по телефону горячей линии 8 (498) 683-83-83 или через госпортал. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Паллиативный статус — это право на получение комплекса специализированной медицинской помощи, который качественно улучшает жизнь. Сюда входит и специализированное питание, и обезболивание, а также работа с психологами.

Паллиативный статус присваивается пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, например пациентам с онкологическими заболеваниями на поздней стадии, с хроническими заболеваниями сердца и легких, почек и печени, когда заболевание переходит в стадию недостаточности этих органов, декомпенсации их работы. Пациентам с тяжелыми дегенеративными заболеваниями нервной системы, тяжелыми необратимыми последствиями инсультов и травм, деменцией.

«Координационный центр паллиативной медицинской помощи работает на все Подмосковье и оказывает помощь взрослому и детскому населению. С момента поступления обращения до получения результата максимум проходит три рабочих дня», — сказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.