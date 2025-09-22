В Подмосковье расширили программу диспансеризации, добавив новые направления

В Московской области появились углубленные обследования для переболевших COVID-19, маломобильных граждан и пациентов с хроническими заболеваниями, сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Ежегодно увеличивается спектр исследований в виде диспансеризации, то есть появляется углубленная диспансеризация лиц, которые перенесли, к примеру, коронавирусную инфекцию. Мы проводим КТ-исследование пациентов с данной патологией», — рассказал Забелин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что появилась диспансеризация репродуктивного здоровья, маломобильных граждан в стационарных условиях.

«В 24 году появилась диспансеризация для лиц, которые страдают такими факторами риска, как ожирение, ишемическая болезнь, сахарный диабет. Также стали активно использовать мы в этом году наши возможности с телемедицинскими технологиями», — отметил зампред.