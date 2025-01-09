В Подмосковье расширили перечень должностей по программе компенсации аренды жилья

Медицинские специалисты Московской области, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться программой компенсации аренды съемного. Так, специалисты могут получать ежемесячную выплату в размере 20 тыс. рублей, а супружеские пары медработников — 30 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С января этого года мы расширили перечень должностей по программе компенсации аренды жилья. Теперь воспользоваться мерой соцподдержки могут заведующие структурными подразделениями медорганизаций и заведующие ФАПами. Программа позволяет нам поддерживать специалистов, которые давно работают в наших медучреждениях, так и тех, кто только трудоустроился», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие — отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов.

Заведующие структурными подразделениями медорганизаций (отдела, отделения, лаборатории, кабинета и другое) могут воспользоваться программой, если их врачебная должность соответствует профилю структурного подразделения и включена в перечень специальностей. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.