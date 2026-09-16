В Подмосковье провели почти 3,5 млн телемедицинских консультаций

Жители Подмосковья с начала года получили почти 3,5 млн телемедицинских консультаций, включая свыше 2,5 млн для взрослых и почти 913 тыс. для детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Телемедицинские консультации позволяют жителям Московской области получать помощь врача без посещения поликлиники. Дистанционно можно продлить электронный рецепт на льготные лекарства, узнать результаты анализов и исследований, скорректировать лечение или закрыть больничный лист.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что с начала 2026 года в регионе провели почти 3,5 млн телемедицинских консультаций. Более 2,5 млн из них получили взрослые пациенты, почти 913 тыс. — дети.

«Телемедицина — это удобный и современный формат медицинской помощи. Он позволяет получить консультацию специалиста дистанционно, без посещения поликлиники, делая медицинскую помощь доступнее для каждого жителя региона», — рассказал Забелин.

В Подмосковье работают 16 центров телемедицины, специализирующихся на онлайн-консультациях. Записаться можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот «Денис» в мессенджере МАКС, региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.