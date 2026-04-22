В Подмосковье проходит неделя иммунопрофилактики детей

Неделя осведомленности о важности иммунопрофилактики проходит в Подмосковье с 20 по 26 апреля 2026 года. Врачи напоминают родителям о значении плановой вакцинации для защиты детей от тяжелых инфекций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Иммунная система ребенка в первые годы жизни только формируется, поэтому плановая вакцинация остается самым надежным способом заранее подготовить организм к встрече с инфекциями. Современные вакцины помогают предотвращать тяжелые формы коклюша, кори, пневмококковой и гемофильной инфекций, менингита и других заболеваний. Эффективность защиты напрямую зависит от своевременности прививок и полноты охвата.

Специалисты отмечают, что родители нередко откладывают вакцинацию из-за опасений или недостоверной информации. При этом иммунобиологические препараты проходят многоэтапные клинические исследования, а их состав тщательно выверен. Перед прививкой педиатр осматривает ребенка и при необходимости корректирует график. Небольшая температура, сонливость или припухлость в месте инъекции считаются нормальной реакцией организма.

«Вакцинация — это осознанный шаг к безопасному детству. Современные препараты позволяют сформировать надежную защиту без чрезмерной нагрузки на организм ребенка. Когда родитель выбирает вакцинацию, он выбирает здоровье и активное будущее своего ребенка», — подчеркнула врач-педиатр НИКИ детства, вакцинолог Ирина Наумова.

Родителям рекомендуют проверить электронный прививочный сертификат на портале «Госуслуги» или в бумажной карте ребенка, не отменять плановый прием без медицинских показаний и наблюдать за состоянием ребенка после прививки в течение 30 минут в поликлинике.

