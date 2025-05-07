В Подмосковье приглашают доноров 1 и 4 отрицательными группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 7 мая. Служба крови региона осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Приглашаем доноров с I и IV отрицательными группами крови. II отрицательная группа также нуждается в пополнении запасов. Донорская кровь необходима для пациентов, которым требуется переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этой группой крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00. Обращаем внимание, что ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково» (ул. Новая Фабрика, 8) перешли на 6-дневный режим работы (пн-суб). В ОСП «Подольск»(ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево» (ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская.

Обращаем внимание, что 8 мая прием доноров на улице Металлургов, 37а будет проходить с 8:00 до 13:00. В остальные дни до 14:00. 1, 2, 9 и 10 мая — выходные дни. Обособленные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково, Воскресенске не будут вести прием доноров — 1, 2, 3, 4 и 8, 9, 10, 11 мая. Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.