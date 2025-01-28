В Подмосковье погибает от анорексии 20-летняя девушка из-за желания быть любимой

20-летняя жительница Подмосковья Ирина борется за жизнь, попав в больницу с тяжелой формой анорексии. Все началось около года назад, когда девушка, стремясь угодить своему парню, предпочитавшему худых девушек, начала резко худеть. Однако истоки ее расстройства лежат еще в школьных годах, когда она, будучи впечатлительной, столкнулась с травлей в соцсетях из-за своего видеоблога, сообщает сайт MK.Ru .

Это привело к депрессии, которую пытались лечить, но пациентка бросила прием лекарств. После ряда неудачных попыток найти себя в учебе и хобби, она, работая кладовщицей, познакомилась с молодым человеком, который прямо заявил о своих предпочтениях к худым девушкам.

Ирина, стремясь соответствовать его ожиданиям, села на строжайшие диеты, исключила из рациона мясо, хлеб, сладкое и даже овощи. Несмотря на внимание со стороны парня, в итоге он выбрал другую, что стало для Ирины сильным ударом.

Вскоре родители стали замечать, что девушка вызывает у себя рвоту после еды, что привело к стремительному похудению и ухудшению самочувствия. Врачи диагностировали тяжелую анорексию, однако организм Ирины уже не принимал пищу.

После многочисленных госпитализаций и реанимации, состояние девушки остается крайне тяжелым. Она весит 32 кг, а ее органы отказываются нормально функционировать. Сейчас ей установлено зондовое питание, но, к сожалению, состояние здоровья не улучшается, врачи делают все возможное, но ситуация остается критической.