В Подмосковье подвели итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В Мособлдуме обсудили итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение». В рамках реализации нацпроекта за пять лет построено 8 поликлиник, 27 ФАПов, 2 офиса врача общей практики, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Нацпроект «Здравоохранение» был запущен в 2019 году. Благодаря участию в нем мы смогли комплексно подойти к модернизации здравоохранения. Активно шло строительство медучреждений, значительно расширена сеть фельдшерско-акушерских пунктов, приобретено современное медицинское оборудование, обновлен автопарк служебных машин», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме этого, было создано и оснащено 25 центров амбулаторной онкологической помощи. Введено в эксплуатацию 7 547 единиц медицинского оборудования. Закуплено 48 передвижных мобильных комплексов. А также поставлено 458 автомобилей — для доставки пациентов в медорганизации, медработников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарств до жителей отдаленных районов.

В рамках нацпроекта были реализованы федеральные проекты по борьбе с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и по развитию детского здравоохранения.

Количество граждан, которые ежегодно проходят диспансеризацию в 2024 году превысило 6 млн. человек. На 25% в 2024 году, по сравнению с 2023-м годом, возросло количество записей на прием к врачу дистанционно — до 94%.

«Важная составляющая нацпроекта — ликвидация кадрового дефицита. Для этого в регионе реализуется комплекс мер, направленных как на привлечение, так и на сохранение кадров. Так, 1,3 тыс. медработников приняли участие в программе «Земский доктор/фельдшер». Ежемесячные выплаты на аренду жилья получают более 13 тыс. медработников», — рассказал Брынцалов.

«На смену нацпроекту «Здравоохранение» с этого года пришел нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», в котором сохранился ряд проектов. В частности: по модернизации первичного звена, по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, по медицинским кадрам. Появились и новые проекты — по борьбе с сахарным диабетом, «здоровье для каждого», по совершенствованию экстренной помощи», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Кроме этого, реализуется новый нацпроект «Семья», предусматривающий модернизацию перинатальных центров и детских поликлиник, расширение сети женских консультаций, проект по охране репродуктивного здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным