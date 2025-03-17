В Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось более 40 здоровых детей с начала года

В Московской области женщины с положительным ВИЧ-статусом могут стать мамами здоровых детей. Так, с начала года в регионе от родителей с ВИЧ родилось более 40 здоровых детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если женщина, имеющая положительный ВИЧ-статус, своевременно встает на учет по беременности, соблюдает рекомендации врачей областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и принимает необходимую терапию, то она может стать мамой здорового ребенка. Всего с начала года в регионе от родителей с ВИЧ родилось 43 здоровых ребенка», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе центром по профилактике и борьбе со СПИДом успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.