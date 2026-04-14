В Подмосковье оформили почти 160 тыс справок онлайн

Жители Подмосковья с начала 2026 года заказали почти 160 тыс медицинских справок через интернет без посещения поликлиник. Оформить документы можно на региональном портале госуслуг в разделе «Электронные мед. документы», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области медицинские справки можно получить дистанционно. Онлайн доступны справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписка из амбулаторной карты и другие медицинские документы.

«Пациент может заказать необходимый документ дистанционно, в любое удобное время, не меняя своего привычного графика и не тратя время на поездку в медицинское учреждение. С начала этого года через Интернет заказали почти 160 тыс. справок», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оформить документы можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» по ссылке https://zdrav.mosreg.ru/start в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.