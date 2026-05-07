В Подмосковье обработали почти 5 тыс звонков о пациентах по 122

Жители Подмосковья могут узнать о состоянии родственников, проходящих лечение в стационаре, по телефону 122 без личного визита в больницу. С начала 2026 года специалисты обработали почти 5 тыс. таких обращений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Получить информацию о ходе лечения и состоянии пациента можно напрямую от лечащего врача или сотрудника медорганизации. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 122. Услуга доступна для родственников пациентов старше 18 лет, которые при госпитализации указали их данные.

«Чтобы получить информацию о ходе лечения и состоянии родственника, находящегося в стационаре, напрямую от лечащего врача или сотрудника больницы, достаточно оставить заявку по телефону 122. С начала года специалисты обработали почти 5 тыс. звонков», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Если обращение оформлено до 11:00, информацию предоставят до 20:00 текущего дня. При подаче заявки после 11:00 или в выходной либо праздничный день ответ дадут до 20:00 следующего рабочего дня. Проект действует в 49 медицинских организациях региона, включая МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московский областной онкодиспансер и Московский областной госпиталь ветеранов войн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.