В Подмосковье назвали группы риска по синдрому внезапной смерти из-за алкоголя

Мужчины 35–45 лет и женщины 45–55 лет чаще всего подвержены синдрому внезапной смерти, связанному с употреблением алкоголя, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, что внезапная смерть нередко связана с употреблением алкоголя. По словам главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога министерства здравоохранения Московской области Виталия Холдина, алкоголь увеличивает объем циркулирующей крови, что создает дополнительную нагрузку на сердце. Это может привести к учащенному сердцебиению, аритмии, отекам и одышке.

Гипертоническая болезнь, возникающая на фоне длительного употребления алкоголя, также повышает риск внезапной смерти. Специалист отметил, что увеличение количества потребляемого алкоголя прямо пропорционально увеличивает вероятность сердечных заболеваний и инфарктов.

Синдром внезапной смерти чаще всего поражает мужчин в возрасте 35–45 лет и женщин 45–55 лет. Смерть может наступить не только в состоянии опьянения, но и после интоксикации или на фоне абстиненции. Предвестниками могут быть учащенное сердцебиение, тревога, нехватка воздуха и боли в груди. В регионе проходит неделя профилактики заболеваний сердца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.