В Подмосковье напомнили о правилах питания для здоровья сердца у детей

В Подмосковье с 9 по 15 февраля проходит неделя Минздрава, посвященная профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у детей. Врачи напомнили о важности сбалансированного питания для поддержания здоровья сердца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сбалансированный рацион с детства помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи рекомендуют ежедневно включать в меню ребенка свежие овощи и фрукты, продукты, богатые клетчаткой, магнием, калием и полиненасыщенными жирами. Следует ограничить потребление сахара, трансжиров и переработанных продуктов, чтобы снизить нагрузку на сердце.

Заведующая отделом организации лечебного питания, врач-диетолог Анна Басова советует добавлять в рацион цельнозерновые крупы, овсянку, бобовые, использовать источники Омега-3 — льняное масло и рыбу, а сладости заменять свежими фруктами и ягодами. Важно обеспечить достаточное питье — чистую воду без газа, а также исключить фастфуд, газированные напитки и колбасные изделия.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что правильно выстроенный рацион снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем на 35–40%. При избыточной массе тела, наследственной предрасположенности или жалобах на учащенное сердцебиение необходимо обратиться к врачу для обследования и диагностики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.