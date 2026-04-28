В Подмосковье наградили работников скорой помощи

Торжественное мероприятие ко Дню работника скорой медицинской помощи прошло 28 апреля в Люберецком дворце культуры. Награды получили более 70 сотрудников экстренной службы из 54 подстанций региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Люберецком дворце культуры собрались представители Московской областной станции скорой медицинской помощи. За вклад в медицинское обслуживание жителей и высокий профессионализм сотрудникам вручили награды губернатора Подмосковья, федерального и регионального министерств здравоохранения, медпрофсоюза и депутатского корпуса.

«54 подстанции, 92 поста, море машин… Но самая главная ценность скорой помощи Московской области — это сотрудники. Спасибо за то, что выбрали эту трудную профессию. Вы спасаете человеческие жизни, прилагая максимум усилий. Рад, что ваш труд оценен и лучшие получили заслуженные награды», — сказал исполняющий обязанности главного врача Подмосковной скорой Константин Егоров.

Он добавил, что рассчитывает на дальнейшее развитие службы и повышение ее оперативности и профессионализма.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, многие из которых продолжают работать на подстанциях и в выездных бригадах, передавая опыт молодым специалистам.

Сегодня в структуре областной станции скорой помощи работают около 10 тыс. человек. Ежедневно на линию выходят более 600 выездных бригад, которые обслуживают свыше 2,3 млн вызовов в год. Более 100 сотрудников выполняют служебный долг в зоне проведения спецоперации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.