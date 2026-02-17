В Подмосковье начали проводить ротационную атерэктомию для пациентов с кальцинозом сосудов

В сосудистом центре медико-санитарной части №9 ФМБА России в Дубне начали выполнять ротационную атерэктомию для пациентов с кальцинозом сосудов. Первые операции прошли при участии специалистов Федерального научно-клинического центра ФМБА России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сосудистом центре медико-санитарной части №9 ФМБА России в Дубне внедрили новую методику — ротационную атерэктомию для лечения пациентов с кальцинозом сосудов. В первых операциях участвовал специалист Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения сосудистого центра Шерзод Шарипов рассказал, что для процедуры используется специальный алмазный бур диаметром от 1,25 до 2 мм, вращающийся со скоростью до 200 тысяч оборотов в минуту. С его помощью удаляют часть кальцинированных бляшек, что позволяет затем провести баллонную ангиопластику и стентирование пораженного сегмента сосуда. По словам Шарипова, при тяжелых кальцинированных поражениях без атерэктомии стент невозможно провести или он может не раскрыться.

Помощь уже оказали двум пациентам, поступившим с инфарктом миокарда. Им экстренно провели стентирование инфарктзависимой артерии, а операцию по удалению кальциноза назначили в плановом порядке. Внедрить новую методику помог заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ФНКЦ ФМБА России Антон Стаферов.

Пациенты выписаны на амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.