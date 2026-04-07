В Подмосковье МОККВД обеспечивает помощь в 15 филиалах

Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер объединяет 15 филиалов в разных городских округах региона. В учреждении работают 158 врачей-дерматовенерологов, обеспечивающих доступность и качество специализированной медицинской помощи.

Специалисты регулярно проходят повышение квалификации, участвуют в научных мероприятиях и осваивают современные методы диагностики и лечения. Профессиональное развитие остается одним из ключевых направлений работы диспансера.

«Благодаря регулярному обучению и внедрению передовых практик специалисты могут оперативно реагировать на вызовы современной медицины и оказывать помощь на уровне высоких стандартов. В дерматовенерологии ранняя диагностика во многом определяет дальнейший прогноз», — отметила главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области Юлия Матушевская.

Ранняя консультация врача помогает снизить риск развития хронических заболеваний и осложнений. Записаться на прием к дерматовенерологу можно через региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.