В Подмосковье для пациентов НИКИ детства показали спектакль

В санаторном отделении НИКИ детства в Подмосковье 25 апреля прошел показ спектакля «История одного Принца» для маленьких пациентов. Постановку представил волонтерский «Мобильный театр сказок», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Актеры-волонтеры превратили музыкальный зал санатория в театральную сцену. Спектакль «История одного Принца» рассказал детям о бережном отношении к природе и защите тех, кто нуждается в поддержке. Юные зрители внимательно следили за развитием сюжета, сопереживали героям и активно включались в происходящее.

«Когда ребенок счастлив и вовлечен в творческий процесс, его организм быстрее находит силы для восстановления», — подчеркнула заведующая санаторным отделением НИКИ детства Мадинат Сепиханова.

В санатории проходят лечение дети от 3 до 17 лет вместе с родителями. Для получения путевки необходимо обратиться к педиатру в поликлинике по месту жительства. В отделении доступны физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, залы для механо- и кинезитерапии, тренажеры с биологической обратной связью и соляная пещера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.