В Подмосковье чат-бот собрал 160 тыс жалоб пациентов перед записью к врачу

В Московской области жалобы пациентов на самочувствие перед записью к медицинскому специалисту собирает чат-бот Денис. Благодаря искусственному интеллекту он анализирует информацию и предлагает записаться к нужному врачу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При записи на прием через чат-бот жалобы на самочувствие пациентов анализируются искусственным интеллектом, на основе чего он предлагает записаться к нужному врачу. Удобно, что весь анамнез сразу попадает в электронную медицинскую карту, и врач на приеме видит симптомы и не тратит лишнее время на заполнение истории болезни. С начала года чат-бот собрал уже более 160 тыс. жалоб пациентов на здоровье», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Сервис доступен при записи к врачу по таким специальностям, как хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим. Оформить запись пациент может в чат-боте в Telegram по ссылке.

Сначала искусственный интеллект проведет опрос и выяснит жалобы: температура, головная боль, слабость и другие симптомы. При необходимости система задаст уточняющие вопросы.

Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Заполнение анкеты займет 1,5 минуты. Пациент в специальном поле описывает основные жалобы, это можно сделать вручную или с помощью кнопок сверху. Информация поступит медицинскому специалисту еще до приема пациента.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.