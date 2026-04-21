В Подмосковье 66% получателей компенсации аренды — средний медперсонал

В Подмосковье более 17 тыс. медработников ежемесячно получают компенсацию за аренду жилья, из них 66% — средний медперсонал. Выплата достигает 30 тыс. рублей для одного специалиста и до 45 тыс. рублей для супружеской пары, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе действует мера социальной поддержки для сотрудников государственных медучреждений. Размер компенсации зависит от удаленности городского округа: до 30 тыс. рублей для одного медика и до 45 тыс. рублей для супружеской пары медработников.

«В Подмосковье реализуется комплекс мер социальной поддержки медиков, часть программ направлена на решение жилищного вопроса. Компенсацию аренды жилья ежемесячно получают более 17 тыс. медработников региона, из них почти 11,2 тыс. — это средний медперсонал и более 5,8 тыс. — врачи», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оформить выплату могут специалисты, работающие на полную ставку в учреждении, подведомственном минздраву Московской области и расположенном в регионе. У заявителя, его супруга или супруги и детей не должно быть собственного жилья в Подмосковье, а также помещений коммерческого, социального или специализированного найма в пользовании.

Заявление подается через региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru, срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.