В Подмосковье 29 апреля стартует конференция по акушерству

Научно-практическая конференция «Неотложные состояния в акушерстве» пройдет 29–30 апреля 2026 года при поддержке региона. До 2000 специалистов из России смогут отработать алгоритмы действий в сложных клинических ситуациях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии 29 и 30 апреля поделятся опытом оказания помощи беременным, роженицам и родильницам при состояниях, требующих высокой подготовки и слаженного междисциплинарного взаимодействия. В конференции примут участие до 2000 врачей в сфере акушерства, анестезиологии и реаниматологии.

«Наша цель — обучить практикующих врачей страны алгоритмам взаимодействия в самых сложных случаях в акушерской практике, когда счет может идти на минуты, а цена даже небольшой ошибки стоить неизмеримо много. Для этого будут организованы мастер-классы и симуляционные тренинги, включающие отработку командных действий», — отметил сопредседатель конференции, директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Мероприятие охватит весь спектр возможных осложнений в акушерской практике. Конференцию посвятят памяти выдающегося русского и советского ученого, хирурга и духовного деятеля В. Ф. Войно-Ясенецкого — Святителя Луки.

Форум пройдет в очном формате в БЦ «Амбер Плаза» на улице Краснопролетарской, д. 36 в Москве, а также онлайн. Участие бесплатное при предварительной регистрации.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.