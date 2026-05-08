В Подмосковье 135 медиков устроились по программе «Приведи друга»

С начала 2026 года в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга» трудоустроились 135 специалистов, в том числе 60 врачей и 75 сотрудников среднего медперсонала. Медработники могут получить за привлечение коллеги до 128 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Чтобы привлекать и удерживать квалифицированные кадры в системе здравоохранения, в Московской области предусмотрены различные меры социальной поддержки для врачей и среднего медицинского персонала, в том числе «Приведи друга». С начала текущего года по программе в медицинские организации региона трудоустроились 135 специалистов, из них 60 человек — врачи, а 75 — средний медицинский персонал», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Премию выплачивают в два этапа: 50% — при трудоустройстве специалиста и еще 50% — после трех месяцев его работы. Новый сотрудник должен быть принят на основную должность на полную ставку и не работать в государственных медорганизациях Подмосковья в предыдущие шесть месяцев.

В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие меры поддержки. Подробная информация размещена на сайте https://rabota-vrachom.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.