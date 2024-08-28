В Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Северной столице начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа, расположенные возле станций метро и в торговых центрах. Данная мера направлена на повышение доступности процедуры вакцинации для занятых горожан, сообщает «MK в Санкт-Петербурге» .

Как заявили в городском комитете по здравоохранению, мобильные пункты вакцинации открыты в каждом районе Петербурга. Такое расположение вблизи крупных транспортных узлов и популярных торговых комплексов обеспечивает максимальную близость к жителям.

«Это очень удобно для тех, у кого нет времени специально идти в поликлинику и стоять там в очереди», — отметили в ведомстве.

Большинство мобильных пунктов работает в будние дни, некоторые — также по субботам. Для получения прививки от гриппа жителям Петербурга необходимо предъявить паспорт и полис ОМС. Вакцинацию в мобильных пунктах проводят только для граждан старше 18 лет.