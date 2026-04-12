В Петербурге врачи вырезали легкое туберкулезнику со стажем почти 20 лет

Врачи НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России спасли пациента, болевшего туберкулезом 17 лет, вырезав ему одно легкое. За этот период недуг полностью деформировал орган, он функционировал только на 6%, сообщает « Mash на Мойке ».

На протяжении последних 17 лет мужчина лечился от деструктивного туберкулеза, однако лучше ему не становилось.

Он страдал от сильного кашля, во время которого выделялась обильная мокрота. Лечение в какой-то момент стало неэффективным, так как бактериальная нагрузка была весьма высокой, а ресурсы организма оказались почти исчерпаны.

Операция по удалению легкого длилась три с половиной часа. Основная задача была ликвидировать очаг инфекции и сформировать условия для продолжения лечения медпрепаратами. На следующие сутки после успешной операции мужчине снова назначили лекарства.

В стационаре ему предстоит провести три-четыре недели, а полное восстановление займет два месяца.

