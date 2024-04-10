В Петербурге ветеранам сделают операции по замене хрусталика в преддверии 9 Мая

В Петербурге ветеранам и блокадникам сделают операции по замене хрусталика глаза

В Санкт-Петербурге блокадникам и ветеранам, больным катарактой, 12 апреля сделают операции по замене хрусталика глаза. Операции проведут единовременно в преддверии Дня Победы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Офтальмологи примут пожилых пациентов в филиале НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени Академика Федорова. В один день планируется провести 60 операций. Среди ветеранов, которым сделают операцию, — ученые, деятели искусства и педагоги.

«Мы применяем сейчас фемтосекундный лазер. Операция происходит на закрытом глазу, подается специальная жидкость, чтобы внутриглазное давление не уменьшалось», — отметил директор филиала Эрнест Бойко.

По словам врача, пациентам разрежут хрусталик, после чего он будет измельчен и удален. Реабилитационный период петербургских ветеранов и блокадников, которые посетят операции 12 апреля, завершится к 9 Мая.