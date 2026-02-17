В Петербурге рассказали, есть ли угроза распространения оспы обезьян

Состояние двух туристов, которые подхватили оспу обезьян во время отпуска в Таиланде, удовлетворительное. Доктора не опасаются за их жизнь, угрозы распространения болезни нет, рассказал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. Об этом пишет газета «Петербургский дневник» .

Одного мужчину увезли в больницу по подозрению доктора частной медклиники. Врач собрал анамнез, осмотрел пациента и вовремя заподозрил наличие недуга.

Заболевшего отправили в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Там во время разговора с пациентом выяснилось, что есть еще и второй заболевший.

Информацию передали межрегиональному Роспотребнадзору. У больных взяли анализы полицитомеразной реакции. Недуг подтвердился. За всеми, кто контактировал с заболевшими, в том числе другими пассажирами, следит Роспотребнадзор.

Сарана добавил, что оспа обезьян — особо опасный недуг.

