В Петербурге и Ленобласти начался сезон клещей: меры безопасности для отдыхающих

Весеннее потепление в Санкт-Петербурге и Ленинградской области говорит о начале периода повышенной активности клещей. Паукообразные обычно пробуждаются при устойчивой среднесуточной температуре около плюс 6-8 градусов, но в текущем году службы Роспотребнадзора уже отметили первые случаи обращения граждан по поводу укусов. Руководитель направления медицинского страхования в СберСтраховании Наталья Харина дала рекомендации по минимизации рисков передачи инфекций от клещей, сообщает газета «Петербургский Дневник» .

Клещей можно обнаружить не только в лесных массивах или на садовых участках, но также в пределах города — в парках, скверах и любых зонах, предназначенных для отдыха на открытом воздухе. Они служат источниками распространения серьезных заболеваний, таких как боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит. Сам момент укуса часто остается незаметным для человека: болезненность может отсутствовать, и паразит обнаруживается лишь через некоторое время. Симптомы заражения иногда развиваются только спустя несколько недель. Именно поэтому профилактические меры и безотлагательное обращение к медикам в случае контакта с клещом приобретают критическое значение.

Основные принципы защиты от клещей

Для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также туристов, целесообразно соблюдать ряд несложных предосторожностей:

Для походов на природе предпочтительна светлая одежда с длинными рукавами, плотно прилегающая к кистям. Необходимо закрывать открытые зоны тела: застегивать воротник, помещать нижнюю часть рубашки или футболки внутрь брюк, а брюки — в обувь. Также рекомендуется носить головной убор.

Следует применять специализированные репелленты, разработанные для борьбы с клещами.

Во время прогулки периодически проверять открытые участки кожи и поверхность одежды.

После возвращения домой провести повторный тщательный осмотр всего тела, с повышенным вниманием к шее, ушам и волосистой части головы.

Не стоит забывать и о домашних животных: для их защиты используются ветеринарные профилактические препараты. После каждой прогулки нужно осматривать питомца, изучая шерсть, лапы, уши и хвост.

Ключевой профилактической мерой считается вакцинация против клещевого энцефалита. Она особенно важна для лиц, регулярно посещающих природные локации. Среди районов с наибольшим количеством обращений выделяют Курортный, Пушкинский, Красносельский и Приморский — территории, богатые парками, заказниками и лесами. Высокий риск также сохраняется в популярных рекреационных зонах, например, в Республике Карелия, куда петербуржцы часто выезжают в летний период и на праздники.

Действия в случае укуса

Если клещ успел присосаться, не рекомендуется удалять его своими силами. Самым правильным решением будет максимально быстрое обращение в медицинскую организацию. Специалист выполнит аккуратное извлечение паразита и, если потребуется, направит его для анализа в лабораторию. В качестве профилактики доктор может прописать курс антибиотиков или осуществить экстренную серопрофилактику — инъекцию специфических антител против вируса клещевого энцефалита.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.