В Пермском крае пожаловались на отсутствие детской вакцины от 5 опасных болезней
Mash: в некоторых пермских больницах нет детской вакцины «Пентаксим»
Фото - © Вакцинация/Медиасток.рф
Детская вакцина «Пентаксим» закончилась в некоторых больницах в Пермском крае. Ее колют младенцам для защиты от пяти опасных недугов, сообщает Mash.
Жительница Пермского края рассказала, что ее восьмимесячному ребенку с сентября не могут поставить «Пентаксим». Вакцины нет в поликлиниках района.
Краевая прокуратура уже начала проверку, а Минздрав дал задачу избавиться от дефицита «Пентаксима». Вакцины могут привезти уже к 1 ноября.
Прививку «Пентаксим» колют детям в первые месяцы жизни. Она помогает провести профилактику коклюша, столбняка, дифтерии, полиомиелита и гемофильной инфекции.
