В периоды активности: когда лучше есть булки, чтобы не потолстеть

Врач Кашух: есть булочки лучше утром или днем, но только не перед сном

Булочки стоит есть в периоды активности — утром или днем, а на ночь лучше избегать, чтобы не вызывать тяжесть и изжогу, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Время употребления булочек не имеет принципиального значения с точки зрения здорового пищеварения или набора веса. Однако для комфортного пищеварения стоит учитывать индивидуальные ритмы жизни. Так, чтобы избежать чувства тяжести и вздутия, а также не допустить нарушений сна, булочки логичнее включать в рацион в периоды физической или умственной активности, например, на завтрак или в качестве перекуса в первой половине дня», — сказала Кашух.

Она добавила, что нежелательно употреблять такую выпечку непосредственно перед сном: у некоторых людей может повышаться риск изжоги.

«Что касается количества, установленных рекомендаций нет. Ориентиром может служить размер порции — с ладонь без пальцев, 1–2 раза в день. Это легко вписывается в рамки сбалансированного питания по дневному количеству углеводов. Кроме того, сладкую выпечку можно рассмотреть не как отдельный прием пищи, а как часть более сложного блюда», — отметила врач.

Кашух пояснила, что сочетание с белковым компонентом, например, с натуральным йогуртом, творогом или яйцом, а также с источником клетчатки в виде свежих овощей или листового салата, позволяет составить сбалансированный прием пищи.

В разных странах есть свои праздники, посвященные различным хлебобулочным изделиям. В России 8 ноября отмечается День булочек. С тех пор, как люди научились выращивать зерно и приготавливать дрожжи, ассортимент расширялся. Сегодня любители булочек есть в любой стране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.